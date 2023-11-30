Маткапитал в 2024 году: индексация и варианты использования средств

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Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на перспективу до 2026 года. Расходы на социальные нужды занимают в нем более 20%. Только на выплату по материнскому (семейному) капиталу в казне заложено около 500 млрд руб. При этом размер выплат по сертификату проиндексируют на 7,5%, что компенсирует рост цен в уходящем году.



Таким образом, с 1 февраля сумма материнского капитала при рождении первенца составит 631 тыс. руб., а при рождении второго ребенка — 834 тыс. руб. Если семья уже успела распорядиться частью материнского капитала, оставшиеся средства все равно будут проиндексированы на 7,5%. Например, если сейчас осталось 290 тыс. руб., то в 2024 году эта сумма увеличится до 311 тыс. руб.

По оценкам Минтруда, в 2024-м маткапитал получат около миллиона семей. Цели, на которые его можно потратить, остались прежними:

покупка, строительство или реконструкция жилья (как с использованием ипотеки, так и без нее);

образование детей;

формирование накопительной пенсии матери;

приобретение товаров и оплата услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью.

Также семьи могут получить средства материнского капитала в виде ежемесячных выплат до достижения ребенком трех лет. Для этого нужно, чтобы доход на каждого члена семьи не превышал двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Изначально государство оказывало поддержку семьям с рождением второго ребенка. С 2020-го меру распространили и на рождение первенца.

«Демографический эффект от маткапитала никаких сомнений не вызывает. Он почувствовался уже в 2007 году. Тогда кривая помесячной рождаемости полезла вверх. И на этом уровне осталась. Если бы не было маткапитала и других мер поддержки, на свет появилось бы намного меньше детей», — считает Андрей Каратаев, исполняющий обязанности заведующего лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС.

По сведениям Социального фонда России, основное направление использования средств маткапитала — улучшение жилищных условий, на него приходится более 80% заявлений о распоряжении средствами. При этом, по данным «Авито Недвижимости», на сегодняшний день маткапиталом можно оплатить около 17% от средней стоимости двухкомнатной квартиры по стране.

На втором месте среди способов распоряжения материнским капиталом — образование детей. Им могут быть оплачены услуги любых организаций или предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность. Учиться на средства сертификата может любой ребенок в семье. На третьем месте — ежемесячная выплата на ребенка до трех лет.

«Меры поддержки рождаемости сейчас безусловно необходимы, потому что мы до сих пор испытываем последствия демографической ямы 90-х годов. Женщин детородного возраста сейчас меньше, чем раньше. Кстати, рассматривалось интересное предложение выдавать отцовский капитал при рождении третьего ребенка от одной жены», — дополняет Андрей Каратаев.

Также эксперты сходятся во мнении, что отменять материнский капитал власти точно не будут. Сейчас для этого нет предпосылок. Однако решение об использовании средств должно быть разумным и взвешенным. «К примеру, у нашей семьи нет проблем с жильем, поэтому мы не расходовали маткапитал сразу, а решили, что потратим его на оплату обучения детей. Так что, каждая семья сама выбирает, что для нее приоритетнее», — отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.