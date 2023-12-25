Мантуров назвал кооперацию с Китаем вторым шансом российского автопрома

Мантуров увидел в кооперации с Китаем второй шанс для российского автопрома

Фото: Агенство «Интерпресс» / Global Look Press

Российская автомобильная промышленность получила второй шанс, которым должна воспользоваться, заявил в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Я считаю, что сегодня у нас есть второй шанс, которым мы точно воспользуемся. И это уже будут именно совместные производства с китайскими партнерами», — сказал Мантуров.

Министр также добавил, что сегодня китайский автопром один из мировых лидеров. «Если внутренний рынок только в самой КНР порядка 30 миллионов, нет сомнений, что они поступательно освоят новые рынки, начиная с Африки, Латинской Америки, Европы, дойдет и до Северной Америки», — сказал он.

По его словам, в России наработан огромный опыт и создана современная автомобилестроительная отрасль. Однако, как сказал Мантуров, власти не учли, что западные коллеги «вопреки логике, собственным интересам и здравому смыслу» уйдут с рынка.

К сегодняшнему дню, как отметил министр, в России нашли решение практически по каждому автомобильному и автокомпонентному заводу. «Наша аутентичная российская автокомпонентная отрасль начала дышать. Потому что западные производители, как я сказал, приходили со своей кооперацией и уже во вторую очередь рассматривали возможность использования автокомпонентов российского происхождения», — добавил Мантуров.

По итогам 2023 года, сообщил глава Минпромторга, продажи новых автомобилей в России вырастут на 50%, до 1,2 млн штук, а на легковой сегмент придется около 1 млн машин.

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По данным Росстата, по итогам 2022 года производство всех автотранспортных средств в России снизилось на 51%.

Выпуск легковых автомобилей в России в 2022 году обвалился на 67%, до исторического минимума в 450 тыс. штук. Производство грузовиков сократилось на 24,3%, до 141 тыс. машин. Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 т снизился на 15,2%, до 12,5 тыс.

