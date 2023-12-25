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Политика ,  
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Латвия передала Украине свыше 270 изъятых у пьяных водителей автомобилей

Латвия передала Украине свыше 270 конфискованных у пьяных водителей машин
Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Власти Латвии отправили на Украину 271 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на службу государственных доходов Латвии.

Общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается в €903,4 тыс. Правительство Латвии рассматривает возможность передачи Украине еще 34 машин, стоимость которых оценивается в €161,8 тыс.

Эти автомобили на Украину доставляет общественная организация «Twitter-конвой» под руководством волонтера Рейниса Познякса.

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В июне 2023 года Европарламент вручил Позняксу Премию гражданина Европы. Каждый год награду получают люди, группы или организации за выдающийся вклад в содействие взаимопониманию и сплоченности граждан Европы, а также за повседневную работу по укреплению европейских ценностей.

Закон, позволяющий безвозмездно передавать в собственность украинского правительства конфискованные транспортные средства, сейм (парламент) Латвии принял в феврале. Председатель Комиссии по обороне Раймонд Бергманис отмечал, что латвийские власти могли реализовывать такие машины, продавая их, сдавая на переработку или разбирая на запчасти, но «в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины».

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Теги
Латвия Украина Автомобили
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