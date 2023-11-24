Президент Латвии приехал на Украину

Эдгарс Ринкевичс и Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

На Украину с неанонсированным визитом приехал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Delfi.

Он посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ринкевичс заявил, что Рига поддерживает Киев с 2014 года. Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Латвии. Президент также выразил поддержку началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Помимо этого, Ринкевичс посетил Черниговскую область, где рассказал о вкладе Латвии в восстановление региона.

«Латвия привержена поддержке реконструкции Черниговской области. Латвийские инвестиции в реконструкцию Черниговской области значительны. Латвия уже вложила более €5 млн, а также планирует аналогичные инвестиции в ближайшие годы», — сказал он.

В правительстве Латвии сообщали, что страна предоставила на помощь Киеву более 1,3% ВВП страны, из которых более 1% — в виде военной помощи. Балтийские страны призывают Запад ускорить темпы поставок оружия Киеву, в том числе истребители.

Москва осуждает западную помощь Украине, заявляя, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает страдания украинского народа.