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Политика ,  
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Президент Латвии приехал на Украину

Президент Латвии Ринкевичс приехал на Украину с необъявленным визитом
Эдгарс Ринкевичс&nbsp;и Владимир Зеленский
Эдгарс Ринкевичс и Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

На Украину с неанонсированным визитом приехал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Delfi.

Он посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ринкевичс заявил, что Рига поддерживает Киев с 2014 года. Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Латвии. Президент также выразил поддержку началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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Помимо этого, Ринкевичс посетил Черниговскую область, где рассказал о вкладе Латвии в восстановление региона.

«Латвия привержена поддержке реконструкции Черниговской области. Латвийские инвестиции в реконструкцию Черниговской области значительны. Латвия уже вложила более €5 млн, а также планирует аналогичные инвестиции в ближайшие годы», — сказал он.

В правительстве Латвии сообщали, что страна предоставила на помощь Киеву более 1,3% ВВП страны, из которых более 1% — в виде военной помощи. Балтийские страны призывают Запад ускорить темпы поставок оружия Киеву, в том числе истребители.

Москва осуждает западную помощь Украине, заявляя, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает страдания украинского народа.

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Теги
Латвия Украина Киев

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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