Президент Латвии приехал на Украину
На Украину с неанонсированным визитом приехал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Delfi.
Он посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ринкевичс заявил, что Рига поддерживает Киев с 2014 года. Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Латвии. Президент также выразил поддержку началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Помимо этого, Ринкевичс посетил Черниговскую область, где рассказал о вкладе Латвии в восстановление региона.
«Латвия привержена поддержке реконструкции Черниговской области. Латвийские инвестиции в реконструкцию Черниговской области значительны. Латвия уже вложила более €5 млн, а также планирует аналогичные инвестиции в ближайшие годы», — сказал он.
В правительстве Латвии сообщали, что страна предоставила на помощь Киеву более 1,3% ВВП страны, из которых более 1% — в виде военной помощи. Балтийские страны призывают Запад ускорить темпы поставок оружия Киеву, в том числе истребители.
Москва осуждает западную помощь Украине, заявляя, что это лишь затягивает конфликт и увеличивает страдания украинского народа.
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