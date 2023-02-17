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Власти Латвии разрешили передавать Украине автомобили пьяных водителей

Сейм Латвии разрешил передавать изъятые у пьяных водителей автомобили Украине
Осенью в Латвии приняли поправку, позволяющую изымать авто у нетрезвых водителей. Такие машины продают на аукционах или разбирают на запчасти. Теперь власти разрешили передавать их в собственность правительства Украины
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Латвийский сейм утвердил поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые позволят передавать автомобили, изъятые у пьяных водителей, в собственность украинского правительства, передает Delfi.

Как отметил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, сейчас власти могут реализовывать такие машины, продавая их, сдавая на переработку или разбирая на запчасти. «Однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил он.

Решение о каждом конкретном автомобиле будет принимать правительство; передавать их будут через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила запросы о помощи.

С предложением передавать такие машины на нужды украинской армии выступил глава Минфина Латвии Арвилс Ашераденс. Его поддержала коалиция в сейме страны, говорил премьер Кришьянис Кариньш.

В ноябре 2022 года в Латвии вступили в силу поправки в законодательство, по которым уголовная ответственность грозит за управление автомобилем, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или анализе крови превышает 1,5 промилле, передает BB.lv. Изменения также предусматривают конфискацию машины, если владелец управлял ей в нетрезвом виде или отказался от проверки на наличие в организме одурманивающих веществ. Конфискованные машины сначала хранятся на стоянках Государственного агентства снабжения по всей Латвии, а затем они выставляются на аукцион Службы государственных доходов, сообщает Grani.lv.

Страны Балтии предоставили Украине беспрецедентный объем помощи, говорила в начале февраля эстонский премьер Кая Каллас. Объемы помощи, которую Латвия передала Киеву с начала военных действий, достиг 1% ВВП страны, заявила министр обороны Инара Мурниеце.

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Латвия Украина пьяное вождение Автомобили
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