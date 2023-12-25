В Одессе получила повреждения припортовая инфраструктура

Фото: John Moore / Getty Images

В Одессе после атаки получили повреждения технические помещения припортовой инфраструктуры, сообщило оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале.

Объекты в Одессе получили повреждения в результате попадания обломков сбитого беспилотника, утверждают в ВСУ. Кроме того, в Раздельнянском районе Одесской области обломки дрона повредили недействующее административное здание и складское помещение законсервированного объекта. Возник пожар, его быстро потушили. Никто из местных жителей не пострадал.

В ночь на 25 декабря в Одесской области дважды объявляли воздушную тревогу, в общей сложности она длилась более двух с половиной часов. Издания «Страна» и «Суспiльне» сообщали о взрывах в Одессе.

Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине территории Херсонской области. Как утверждают в ВСУ, в Бериславском районе Херсонской области после атаки начался пожар в складских помещениях, его уже потушили.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.