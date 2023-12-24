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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прозвучали взрывы

В Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
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Военная операция на Украине
В Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. В области объявлена тревога, глава администрации призвал оставаться в укрытиях. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам

В Одессе прозвучали взрывы, передают «Суспiльне» и «Зеркало недели». В городе и области объявлена воздушная тревога, предупредил глава областной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

«Одесский район, пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — написал он.

В 22:33 мск Кипер сообщил об отбое воздушной тревоги. Однако из данных оповещающих о тревоге ресурсов следует, что в 22:38 мск ее вновь объявили в Одесской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

Также сегодня звучали взрывы в Кропивницком Кировоградской области, Кривом Роге Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Херсоне.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Одесса взрывы Одесская область
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