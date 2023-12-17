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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе, Херсоне и Кропивницком прозвучали взрывы

В Одессе, Херсоне и Кропивницком прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
В Херсоне взрывы произошли в пределах центрального района города, начался пожар, сообщают украинские СМИ. Минобороны заявляло, что российская армия наносит удары только по военным и энергетическим объектам

В Одессе прозвучали взрывы, пишет «РБК-Украина». В Черноморске работают системы ПВО, сообщает «Зеркало недели».

Глава одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога. Он попросил местных жителей оставаться в укрытиях.

Взрывы были слышны в городе Кропивницкий в Кировоградской области, передает Суспільне.

По данным «Зеркала недели», взрывы также произошли в пределах центрального района Херсона, подконтрольного украинским военным. Там начался пожар.

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Фото:dsns_telegram / Telegram

Воздушная тревога также объявлена в Полтавской, Черкасской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской областях, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
 

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Теги
Украина взрывы Одесса Херсон Воздушная тревога
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