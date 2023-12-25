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Общество ,  
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После посещения алтайского кафе 15 человек получили химические ожоги

После посещения кафе в Алтайском крае 15 человек получили химические ожоги

После посещения кафе в городе Заринске Алтайского края 15 человек, в том числе четыре ребенка, получили химические ожоги лица и слизистых. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Пострадавшие 23 декабря посещали одно из городских заведений общественного питания, в банкетном зале которого работали кварцевые лампы. СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы.

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Фото:СК РФ

Следователи допрашивают пострадавших и сотрудников заведения. Никому из получивших ожоги госпитализация не потребовалась, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

В ноябре в бурятском селе Петропавловка 14 человек отравились шаурмой из киоска «Шаурма в lovaше». У всех пострадавших обнаружили сальмонеллез. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Теги
Алтайский край ожоги Следственный комитет уголовное дело
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