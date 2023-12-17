В детском саду в Ярославской области ребенок получил ожог кипятком

Фото: СК РФ

В детском саду в Ярославской области трехлетний ребенок получил ожог кипятком, сообщил Следственный комитет со ссылкой на данные СМИ.

Следователи начали проверку. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ярославского управления ведомства Александру Бессмельцеву представить доклад по этому делу.

О начале проверки из-за сообщений о причинении вреда здоровью ребенка во время гигиенических процедур в одном из детсадов Рыбинска также заявила Рыбинская городская прокуратура. Ведомство оценит исполнение законов о безопасности в образовательной организации.

Ранее родители трехлетнего мальчика из Рыбинска пожаловались, что их ребенок получил сильный ожог в детсаду № 10, пишет ярославское издание 76.ru. По их словам, 8 декабря воспитатель во время подмывания обожгла ребенку ягодицы горячей водой. Мальчика на несколько дней положили в стационар травматологического отделения рыбинской городской больницы, а затем перевели в ожоговое отделение больницы в Ярославле.

Ребенка выписали по просьбе родителей 15 декабря, он находится дома и продолжает лечиться в районной поликлинике. По словам матери мальчика, он «не может сидеть, нормально спать, отказывается от еды». Отец ребенка добавил, что в детском саду отрицают вину в произошедшем.