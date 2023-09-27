Шойгу доложили об увеличении производства высокоточных ракет в два раза

Сергей Шойгу на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Тактическое ракетное вооружение» (Фото: Министерство обороны РФ)

Производство высокоточных средств поражения выросло в два раза, заявил глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Об этом он доложил на встрече министру обороны России Сергею Шойгу, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции — в 3,5 и 5 раз. Производство выросло за счет модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7», — говорится в сообщении военного ведомства.

Руководство корпорации продемонстрировало Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, созданные в рамках модернизации высокоточного оружия.

Министр обороны провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления.

Шойгу выразил надежду, что набранные темпы производства сохранятся в 2024 году и вырастут по отдельным направлениям.