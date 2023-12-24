Число погибших в секторе Газа журналистов выросло до 103

В секторе Газа с начала войны между ХАМАС и Израилем погибло 103 журналиста, сообщает Al Jazeera со ссылкой на правительство эксклава.

При этом, по данным Комитета защиты журналистов (CPJ) на 23 декабря, за время боев были убиты 69 журналистов и работников СМИ, в том числе 62 палестинца, четыре израильтянина и три ливанца.

Ранее, 5 декабря, CPJ писал о 63 погибших работниках СМИ.

16 декабря Al Jazeera сообщила о гибели своего сотрудника при атаке военных Израиля на здание школы в секторе Газе. По данным телеканала, оператор Самер Абудака и корреспондент Ваэль Дадух снимали репортаж, когда ЦАХАЛ обстрелял здание беспилотниками. Журналисты получили ранения.

Телеканал передавал, что у спасателей и медиков не было возможности добраться до Абудаки, так как израильские силы не позволяли машинам скорой помощи проехать, в итоге оператор умер. Дадух, получивший ранение в плечо, смог добраться до больницы самостоятельно.

Al Jazeera тогда указала, что после гибели Самера Абудаки число журналистов и работников СМИ, убитых в секторе Газа, превысило 90.