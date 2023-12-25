Визитку Путина начала 90-х годов продали на аукционе за 2 млн рублей

Визитку Путина времен 90-х продали на аукционе за ₽2 млн

Визитную карточку президента России Владимира Путина из 1990-х годов продали на электронном аукционе за 2 млн руб., сообщил ТАСС ведущий специалист Петербургского аукционного дома Финист Цыганков.

По его словам, борьба была довольно долгой: «Может быть, минут пять, это для аукциона довольно много».

«Путин Владимир Владимирович. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов», — написано на визитке. Несколько номеров на карточке написаны рукой Путина, говорится в описании лота.

Владимир Путин работал советником председателя Ленинградского горсовета с 1990 по 1991 год, когда его возглавлял Анатолий Собчак.

Визитки Путина неоднократно выставляли на продажу. В 2019 году на сервисе «Юла» разместили похожую карточку, владелец оценил ее стоимость в 650 тыс. рублей. Подобные объявления появлялись и на «Авито».