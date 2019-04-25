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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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На «Юле» выставили на продажу визитку Путина времен СССР

На сервисе «Юла» разместили объявление о продаже старой визитки Владимира Путина.

«Путин Владимир Владимирович. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов», — говорится в тексте на карточке. Стоимость визитки — 650 тыс. руб. Владимир Путин, ныне — президент России, работал советником председателя с 1990 по 1991 год, тогда главой совета был Анатолий Собчак.

Продавец визитки Тимур рассказал РБК, что карточку Путин дал его отцу, который с ним работал. «Визитка лежала дома, сейчас решил продать, так как нужны деньги. Мы не обманываем, сможем доказать, что визитка подлинная» — рассказал продавец визитки. Он добавил, что покупатель пока не нашелся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что ему неизвестно, подлинная ли эта визитка.

Пресс-секретарь «Юлы» Тимур Соболевский рассказал РБК, что объявления, опубликованные на сервисе, модерируются, однако сотрудники не занимаются верификацией информации в описании, так как это «нереально» с учетом масштабов платформы.

«За последнее время из необычных товаров, которые продавали на «Юле», можно вспомнить костюм космонавта (он, кстати, был реальный — мы провели экспертизу, выкупили его и подарили Музею космонавтики), автомобиль Брежнева или реквизит из кинофильма «Миллиард», — сказал Соболевский. 

Теги: Владимир Путин, продажа, новости РБК
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