На «Юле» выставили на продажу визитку Путина времен СССР

На сервисе «Юла» разместили объявление о продаже старой визитки Владимира Путина.

«Путин Владимир Владимирович. Советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов», — говорится в тексте на карточке. Стоимость визитки — 650 тыс. руб. Владимир Путин, ныне — президент России, работал советником председателя с 1990 по 1991 год, тогда главой совета был Анатолий Собчак.

Продавец визитки Тимур рассказал РБК, что карточку Путин дал его отцу, который с ним работал. «Визитка лежала дома, сейчас решил продать, так как нужны деньги. Мы не обманываем, сможем доказать, что визитка подлинная» — рассказал продавец визитки. Он добавил, что покупатель пока не нашелся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что ему неизвестно, подлинная ли эта визитка.

Пресс-секретарь «Юлы» Тимур Соболевский рассказал РБК, что объявления, опубликованные на сервисе, модерируются, однако сотрудники не занимаются верификацией информации в описании, так как это «нереально» с учетом масштабов платформы.