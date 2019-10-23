На «Авито» появилась «визитка Путина» за 2 млн руб.

На «Авито» появилась «визитка Путина» за 2 млн руб.

На интернет-портале «Авито» появилось объявление о продаже старой визитки президента России Владимира Путина.

Лот с ценой 2 млн руб. разместил на сайте пользователь Юсеф из Санкт-Петербурга. К объявлению прикреплены фотографии двух сторон визитной карточки.

«Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Путин Владимир Владимирович. Председатель комитета», — говорится в тексте карточки. Нынешний президент России занимал должность председателя комитета по внешним связям петербургской мэрии с 1991 по 1996 год.

Согласно тексту объявления, Путин дал свою визитную карточку отцу продавца лота, когда занимал эту должность.