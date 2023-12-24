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Возле ТЦ «Метрополис» в Москве Lamborghini насмерть сбила пешехода

Водитель Lamborghini насмерть сбил человека на Ленинградском шоссе в Москве

В Москве водитель насмерть сбил пешехода рядом со станцией метро «Войковская», сообщает столичная Госавтоинспекия.

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, по данным дептранса, — в районе дома 19. Напротив этого здания находится торговый центр «Метрополис». Водитель Lamborghini сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

По информации телеграм-каналов Mash и Shot, Lamborghini принадлежит основательнице федеральной сети салонов красоты Grushka Алене Грушка.

На северо-востоке Москвы автомобиль сбил пешеходов и врезался в светофор
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В конце ноября на северо-востоке Москвы водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, врезался в светофор и сбил стоявших у него людей. По информации телеграм-канала Shot, BMW сбил трех человек. Телеграм-канал Mash уточнил, что две женщины получили травмы средней степени тяжести, мужчина находится без сознания.

Ранее, на юге Москвы водитель на пешеходном переходе сбил двух девушек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, их госпитализировали.

Теги
ДТП Москва Ленинградское шоссе «Войковская» погибший
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