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Политика ,  
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Полиция Белграда применила против протестующих слезоточивый газ

В Белграде полицейские применили против протестующих слезоточивый газ

Полиция Белграда применила слезоточивый газ в ответ на попытку протестующих вновь проникнуть в здание городского собрания Белграда (городской администрации), сообщает Kurir.

По информации газеты, протестующие разбили стекло в двери у входа в здание, после этого полиция применила слезоточивый газ. Демонстранты также бросили в здание факелы. Ранее корреспонденты Kurir сообщили, что полицейские задержали некоторых протестующих у входа в здание.

Вучич отказался считать протесты в Белграде революцией
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Фото:Marko Djurica / Reuters

Поводом для протестов стали результаты парламентских выборов, на которых победила коалиция сербского президента Александра Вучича, набрав 46,7% голосов. Оппозиционная «Сербия против насилия» получила 23,69%, она объявила правительство в фальсификации выборов.

Акции протеста в Сербии продолжаются уже неделю, 24 декабря демонстранты от оппозиции окружили здание администрации Белграда. Вучич заявил, что насильственная смена власти в стране не произойдет, поскольку в условиях демократии она определяется выборами. Он также отказался считать протесты в Белграде революцией, подчеркнув, что государство в безопасности.

Теги
Сербия Белград протесты слезоточивый газ
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