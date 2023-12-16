Оператор телеканала Al Jazeera погиб в секторе Газа после атаки Израиля

В Газе от удара Израиля по школе погиб оператор Al Jazeera

Самер Абудака (Фото: Samer Daqa / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

При атаке израильских военных на здание школы в секторе Газе погиб оператор Al Jazeera Самер Абудака, сообщил телеканал.

По данным телеканала, армия Израиля нанесла удар по школе в Хан-Юнисе с помощью беспилотников, когда Абудака и корреспондент телеканала Ваэль Дадух снимали репортаж. Оба журналиста получили ранения. Спасатели и медики не смогли добраться до оператора Al Jazeera, так как израильские силы не позволяли машинам скорой помощи проехать, в итоге Абудака умер, отмечает телеканал. Дадух получил ранение в плечо, но смог сам добраться до больницы.

После гибели Самера Абудаки число журналистов и работников СМИ, убитых в секторе Газа, превысило 90, передает Al Jazeera.

Согласно данным Комитета защиты журналистов (CPJ) на 15 декабря, с начала войны между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС в Газе погибли по крайней мере 64 работника СМИ, из них 57 палестинцев, четверо израильтян и трое ливанцев. 13 журналистов получили ранения, трое человек объявлены пропавшими без вести, 19 журналистов арестованы.