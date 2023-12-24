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При взрыве в многоэтажке в Сочи пострадали два человека

При взрыве в многоэтажном жилом доме в Сочи пострадали два человека

В многоэтажном жилом доме в Сочи произошел взрыв, два человека пострадали, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на МЧС.

По информации издания, сообщение о взрыве поступило в 20:46 мск. Инцидент произошел на улице Трубачева, остекления дома и балкон одной из квартир разрушены, горения нет.

По предварительной информации, пострадали два человека, еще два — спасены. 23 жильца были эвакуированы.

Предположительно, взрыв произошел из-за утечки газа, написали телеграм-каналы «112» и «ЧП Сочи».

По данным Kub Mash, газ взорвался в шестиэтажном доме, балконы двух квартир на пятом и шестом этажах полностью разрушены.

РБК обратился за комментарием в управление МЧС по Краснодарскому краю и в администрацию Сочи.

Четыре человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
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Фото:ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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Несколькими днями ранее, 21 декабря, на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново Татарстана произошел взрыв газа. В региональном управлении МЧС сообщали о четырех пострадавших.

1 декабря в городе Волжский Волгоградской области в одной из квартир жилого дома загорелись вещи, один человек пострадал. Пожарные ликвидировали горение спустя 20 минут.

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