МЧС: в жилом доме в поселке под Казанью взорвался газ, пострадали 4 человека

Четыре человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Газ взорвался на втором этаже двухэтажного жилого дома в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана, сообщило региональное ГУ МЧС в телеграм-канале.

«Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, д. 7, в поселке Осиново Зеленодольского района», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадали четыре человека. На место выехали пожарные подразделения, проводится обследование поврежденных помещений. Муниципальная администрация развернула пункт временного размещения в доме культуры Осиново.

Зеленодольский район граничит на востоке с Казанью.

1 октября на последнем этаже пятиэтажного жилого дома в Тобольске взорвался газ. Огонь перешел на кровлю, площадь пожара составила 800 кв. м. К тушению привлекли более 60 человек личного состава и 20 единиц техники. Сотрудники МЧС эвакуировали 300 жильцов, еще двоих спасли из «зоны воздействия опасных факторов пожара». Пострадали три человека.