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Один человек пострадал при пожаре в доме в Волгоградской области

В результате пожара в жилом доме в Волгоградской области пострадал человек
Фото: love_volzhsky / VK
Фото: love_volzhsky / VK

Один человек пострадал при пожаре в доме в Волгоградской области
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В городе Волжский Волгоградской области в жилом доме произошел пожар, один человек пострадал, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В доме, в одной из квартир горели домашние вещи на площади 15 кв. м. Пострадал мужчина», — говорится в сообщении. Сообщение о пожаре поступило в 16:58 мск, возгорание было ликвидировано спустя 20 минут, уточнили в МЧС.

Ранее глава города Игорь Воронин в телеграм-канале написал, что в одном из домов Волжского загорелись две квартиры. «На Пионерской, 28, по предварительным данным, произошел хлопок (предварительно, бытовой газ), сейчас возгорание в двух квартирах», — уточнил он.

Администрация Волжского в телеграм-канале также сообщила о взрыве бытового газа. По данным телеграм-канала «Блокнот Волгоград», взрыв произошел в пятиэтажном доме.

Позднее мэр Волжского написал, что возгорание в двух квартирах локализовали. Он также уточнил, что взрыв не был связан с бытовым газом.

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В октябре взорвался газ в пятиэтажке Тобольска. Площадь пожара тогда составила 800 кв. м. После произошедшего сотрудники МЧС эвакуировали около 300 человек, двое были спасены из зоны возгорания. Ведомство сообщало о троих пострадавших в результате взрыва.

Теги
Волгоградская область взрыв газа в жилом доме происшествия Волжский новости
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