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Общество ,  
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В Алтайском крае 15 человек обратились в больницу после общепита

Прокуратура: в Алтайском крае 15 человек обратились в больницу после общепита
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В городе Заринск Алтайского края 15 человек, в том числе три ребенка, обратились в больницу из-за плохого самочувствия после посещения общепита, сообщила региональная прокуратура в телеграм-канале.

«В медицинское учреждение в городе Заринске Алтайского края за помощью обратились 15 граждан, трое из которых дети. Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на минздрав региона написал, что никому из обратившихся за медпомощью госпитализация не потребовалась.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере оказания услуг.

В Кировской области в школе отравились 16 учеников
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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

В ноябре в бурятском селе Петропавловка 14 человек отравились шаурмой, у них обнаружили сальмонеллез. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о «групповом очаге сальмонеллеза» и уточнили, что все пострадавшие ели продукцию из киоска «Шаурма в lovaше».

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до двух лет.

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Теги
Алтайский край общепит прокуратура отравление
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