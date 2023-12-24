Санта-Клаус пролетел над территорией России

Санта-Клаус начал свое 68-е путешествие по всему миру, чтобы доставить детям рождественские подарки, и пролетел над территорией России, сообщила пресс-служба Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD), которое руководит данной программой.

Программа NORAD Tracks Santa (NORAD отслеживает Санту) организуется Объединенным командованием воздушно-космической обороны североамериканского континента с 1955 года. Накануне Рождества NORAD Tracks Santa сообщает вымышленный путь Санта-Клауса, покинувшего Северный полюс и отправившегося разносить подарки детям по всему миру.

«Санта в России!» — говорится в сообщении NORAD, которое появилось в соцсети X в 14:12 мск. Санта-Клаус пролетел над селами Уэлен и Лаврентия в Чукотском районе, затем над Анадырем и Магаданом, в 14:23 по мск он был в районе села Эссо в Камчатском крае.

Как отмечает The Mirror, при пролете Санты над Россией у трекера NORAD возникла техническая неисправность, маршрут саней можно отследить с помощью трекера Google.

Традиция отслеживать маршрут саней Санты появилась в 1955 году. Тогда в одной из газет штата Колорадо с ошибкой напечатали номер телефона универмага, куда дети могли позвонить и пообщаться с Сантой. Указанный номер принадлежал континентальному командованию воздушной обороны, и принявший звонки дежурный офицер заверил детей, что Санта уже находится в воздухе и доставит все подарки по расписанию.

По легенде, американские военные отслеживают путь Санты с помощью инфракрасных датчиков, которые фиксируют свечение блестящего красного носа северного оленя Рудольфа (по легенде, он первый в упряжке и не дает саням Санты сбиться с пути).

В декабре 2022 года Санта тоже пролетал над территорией Россией, в том числе над Москвой.