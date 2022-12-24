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Военные США сообщили о пролете Санты Клауса над Москвой

Санта Клаус пролетел над Москвой

Санта Клаус в ходе своего 67-го путешествия по миру пролетел над Москвой, сообщает командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, Совместная служба Военно-воздушных сил США и Канады).

NORAD ведет трансляцию в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Санта начал свое турне в 14:00 24 декабря, спустя 25 минут пролетев над базой ВВС США на острове Уэйк.

В 15:54 Санта Клаус поздравил жителей Якутска, а в 22:17 пролетел над Москвой. Через 20 минут после российской столицы его заметили над Одессой. Также в маршруте Санты оказались Австралия, Китай, Антарктика, Монголия, Индия, Малайзия и другие страны.

Служба NORAD, базирующаяся в Колорадо, уже на протяжении 67 лет представляет изображения и информацию о путешествиях Санты в канун Рождества. Традиция отслеживать его появилась в 1955 году. Тогда в одной из газет Колорадо с ошибкой напечатали номер телефона универмага, куда дети могли позвонить и пообщаться с Сантой. Указанный номер принадлежал континентальному командованию воздушной обороны, и принявший звонки дежурный офицер заверил детей, что Санта уже находится в воздухе и доставит все подарки по расписанию.

Этот год не стал исключением. Арктический ветер и снежная буря, которые привели к нарушению энергоснабжения и транспортного сообщения в Соединенных Штатах, не помешают Санта Клаусу совершить свой ежегодный рейс в канун Рождества, подчеркивал представитель NORAD Бен Уайзман, передавал Reuters.

Военные отслеживают путь Санты с помощью инфракрасных датчиков, которые фиксируют свечение блестящего красного носа северного оленя Рудольфа (по легенде, он первый в упряжке и не дает саням Санты сбиться с пути). По словам представителя NORAD, пилоты американских и канадских истребителей сопровождают Санту в полете над Северной Америкой, а тот замедляет ход, чтобы помахать им.

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