Десант Дедов Морозов поздравил детей в ульяновской больнице. Видео
Пациенты Ульяновской областной детской клинической больницы получили подарки от Дедов Морозов — альпинистов, сообщает региональный минздрав.
Деды Морозы спустились с крыши и постучались в окна отделений стационара. Они пожелали детям скорейшего выздоровления и подарили сладкие подарки.
По словам заместителя главврача больницы Александра Вдовина, в медучреждении находится около 300 детей. «Ребята с радостью наблюдали за торжеством и, улыбаясь, махали руками сказочным персонажам», — сообщил он, подчеркнув, что подобные мероприятия идут на пользу здоровью.
В этой больнице акция «Новогодний десант» проходит уже шестой год.
В Москве 18 декабря «Десант Дедов Морозов» прошел в больнице имени Башляевой. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой подобные акции пройдут в более чем 50 регионах страны.
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