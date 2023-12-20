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Десант Дедов Морозов поздравил детей в ульяновской больнице. Видео

Десант Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Ульяновске
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Новый год 2024

Десант Дедов Морозов поздравил детей в ульяновской больнице. Видео
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Пациенты Ульяновской областной детской клинической больницы получили подарки от Дедов Морозов — альпинистов, сообщает региональный минздрав.

Деды Морозы спустились с крыши и постучались в окна отделений стационара. Они пожелали детям скорейшего выздоровления и подарили сладкие подарки.

По словам заместителя главврача больницы Александра Вдовина, в медучреждении находится около 300 детей. «Ребята с радостью наблюдали за торжеством и, улыбаясь, махали руками сказочным персонажам», — сообщил он, подчеркнув, что подобные мероприятия идут на пользу здоровью.

В этой больнице акция «Новогодний десант» проходит уже шестой год.

Пассажиры московского метро получили подарки от Дедов Морозов
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В Москве 18 декабря «Десант Дедов Морозов» прошел в больнице имени Башляевой. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой подобные акции пройдут в более чем 50 регионах страны.

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