 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин рассказал о просьбе военного наградить его командира

Путин назвал характерным для российских военных «не забывать о боевых товарищах»
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин назвал характерным для российских военных не забывать о боевых товарищах. Об этом он заявил на встрече с военнослужащими после церемонии награждения медалями Героев России. Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист «Россия 1» Павел Зарубин.

После церемонии Путин подошел к одному из военных и рассказал о просьбе другого солдата наградить его командира. «Мужчина настоящий. Он: «Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Так же, как и я, воевал!», — отметил президент.

Путин посмертно присвоил рядовому из Якутии звание Героя России
Политика
Айсен Николаев на встрече с родственниками&nbsp;Дмитрия Егорова

Позже выяснилось, что командир уже был награжден, а обратившийся к главе государства военный не знал об этом. «Он не знал просто, но это тем более важно. Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Здорово! Это вообще... это, не знаю даже, только для России, наверное, характерно», — подчеркнул Путин.

Он предположил, что в других армиях вряд ли что-то подобное происходит. «Только в нашем народе такое возможно», — заключил президент.

Вручение медалей «Золотая Звезда» Героям России состоялось 19 декабря в Национальном центре управления обороной. Тогда президент наградил девять участников военной операции на Украине.

Теги
Персоны
Владимир Путин Герой России награждение медаль
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин наградил Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Общество
Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента ВГТРК
Общество
Медведев наградил Собянина премией «Юрист года»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Санта-Клаус пролетел над территорией России Общество, 15:34
В «Спартаке» побили рекорд клуба по очкам за сезон КХЛ Спорт, 15:21
Путин рассказал о просьбе военного наградить его командира Политика, 15:11
Санду объявила о референдуме по вступлению Молдавии в Евросоюз Политика, 14:19
Минобороны заявило об ударах по норвежскому и французскому ЗРК на Украине Политика, 14:16
Ведущий шахматный портал заблокировал Крамника из-за критики в свой адрес Спорт, 13:59
Британия заявила о намерении продолжить помогать Украине в 2024 году Политика, 13:52
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин разрешил Росбанку выкупить российские акции у Societe Generale Бизнес, 13:30
Ковальчук дебютировал за «Спартак» в КХЛ в матче против «Куньлуня» Спорт, 13:05
Маск после победы Милея заинтересовался аргентинским литием Бизнес, 13:03
Путин в поздравлении Алиеву заявил о союзничестве с Азербайджаном Политика, 12:56
Президент Аргентины заявил, что его деньгами распоряжается сестра Политика, 12:17
Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной Финансы, 12:00
«Воздух — бесплатная энергия»: техники дыхания от стресса — Fast Company Pro, 11:45