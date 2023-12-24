Путин рассказал о просьбе военного наградить его командира

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин назвал характерным для российских военных не забывать о боевых товарищах. Об этом он заявил на встрече с военнослужащими после церемонии награждения медалями Героев России. Видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист «Россия 1» Павел Зарубин.

После церемонии Путин подошел к одному из военных и рассказал о просьбе другого солдата наградить его командира. «Мужчина настоящий. Он: «Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Так же, как и я, воевал!», — отметил президент.

Позже выяснилось, что командир уже был награжден, а обратившийся к главе государства военный не знал об этом. «Он не знал просто, но это тем более важно. Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Здорово! Это вообще... это, не знаю даже, только для России, наверное, характерно», — подчеркнул Путин.

Он предположил, что в других армиях вряд ли что-то подобное происходит. «Только в нашем народе такое возможно», — заключил президент.

Вручение медалей «Золотая Звезда» Героям России состоялось 19 декабря в Национальном центре управления обороной. Тогда президент наградил девять участников военной операции на Украине.