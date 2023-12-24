В Сочи ураган повалил десятки деревьев и оставил без света 10 тыс. человек

В Сочи из-за урагана без света остались 10 тыс. человек

После урагана в Сочи более чем у десяти частных и многоквартирных домов была повреждена кровля, ветер повалил более 80 деревьев, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

«За сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега», — сообщили в администрации.

Там также уточнили, что из-за ветра 21 борт был направлен на запасные аэродромы в другие города. «На 8:00 24 декабря на запасных аэродромах находится четыре воздушных судна в связи с отдыхом экипажей», — уточнили позже в пресс-службе аэропорта Сочи.

Кроме того, более 10 тыс. жителей Сочи остались без света после того, как ветер в четырех крупных районах города повредил воздушные линии электропередачи, передает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Ранее портал «Кубанские новости» сообщал, что на одного человека упало дерево, он погиб на месте.

Вечером 23 декабря на Сочи обрушились сильные дожди, ливни с грозами и порывистый ветер. До 25 декабря в городе объявили штормовое предупреждение. Зимние пляжи закрыты, шторм на Черном море оценивают в шесть баллов. Все горнолыжные трассы также были закрыты для катания из-за непогоды. «Штормовой прогноз с ливнями и снегопадами действует до конца понедельника», — предупреждал мэр Сочи Алексей Копайгородский.