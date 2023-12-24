В Хакасии число пострадавших при обрушении детской горки выросло до девяти

Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии выросло до девяти

В Хакасии число пострадавших при обрушении детской горки в поселке Усть-Абакан выросло до девяти человек, сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета.

«По информации на утро, всего получили травмы и обратились за медицинской помощью восемь детей и один взрослый», — заявили в СК.

Ранее в ведомстве уточняли, что после падения с горки у двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у мальчика травма позвоночника, семилетняя девочка получила ушибы.

23 декабря в поселке Усть-Абакан более десяти детей играли на площади на улице Базарная, где строилась деревянная горка. Во время катания произошло обрушение посадочной платформы горки, в результате чего несколько детей упали с трехметровой высоты.

Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова заявила РБК, что ответственной за произошедшее является администрация поселка.

Следственный комитет завел уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ведомстве подчеркнули, что горка «не прошла процедуру сертификации и не имела запрещающих эксплуатацию ограждений».