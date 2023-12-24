 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии выросло до девяти

В Хакасии число пострадавших при обрушении детской горки выросло до девяти

В Хакасии число пострадавших при обрушении детской горки в поселке Усть-Абакан выросло до девяти человек, сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета.

«По информации на утро, всего получили травмы и обратились за медицинской помощью восемь детей и один взрослый», — заявили в СК.

Ранее в ведомстве уточняли, что после падения с горки у двух девочек 10 и 11 лет зафиксированы переломы ног, у мальчика травма позвоночника, семилетняя девочка получила ушибы.

В Хакасии завели дело после обрушения детской горки
Общество
Фото:СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

23 декабря в поселке Усть-Абакан более десяти детей играли на площади на улице Базарная, где строилась деревянная горка. Во время катания произошло обрушение посадочной платформы горки, в результате чего несколько детей упали с трехметровой высоты.

Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова заявила РБК, что ответственной за произошедшее является администрация поселка.

Следственный комитет завел уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ведомстве подчеркнули, что горка «не прошла процедуру сертификации и не имела запрещающих эксплуатацию ограждений».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
Хакасия горка обрушение Дети
Материалы по теме
В Хакасии семь детей пострадали при обрушении горки
Общество
В центре Петербурга обрушился шестиэтажный дом
Общество
В Тульской области из-за снега обрушилась крыша предприятия
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
В Сочи из-за урагана без света остались 10 тыс. человек Общество, 09:24
Глава МВД Великобритании извинился за шутку о наркотиках для жены Политика, 09:18
Москва возглавила рейтинг человеческого потенциала городов БРИКС+ Город, 09:00
Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии выросло до девяти Общество, 08:46
Генерал США заявил об ответственности Запада за неудачное наступление ВСУ Политика, 08:40
Хуситы атаковали танкеры в Красном море Политика, 08:16
Байден допустил уголовное преследование президентов США Политика, 07:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Рособрнадзор увеличит число заданий о спецоперации на ЕГЭ Общество, 07:24
Рособрнадзор исключил изменение ЕГЭ из-за новой модели образования Общество, 06:55
Пентагон обвинил Иран в атаке танкера-химовоза неподалеку от Индии Политика, 06:36
ЦАХАЛ сообщила об убийстве ответственного за поставки оружия ХАМАС Политика, 06:13
DM узнала о нелегальном пути посла Албании в Британию в кузове грузовика Политика, 06:08
В Чите пожар уничтожил 30 машин Общество, 05:44
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь Общество, 05:03