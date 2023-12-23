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Общество ,  
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В Хакасии завели дело после обрушения детской горки

В Хакасии после обрушения горки возбудили уголовное дело
Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Хакасии следователи завели уголовное дело после того, как при обрушении горки пострадали семь детей, сообщило управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК) с максимальным наказанием до шести лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что объект не прошел сертификацию, рядом с ним не было ограждений.

В Хакасии семь детей пострадали при обрушении горки
Общество
Фото:Прокуратура Республики Хакасия

Инцидент произошел в поселке Усть-Абакан в Хакасии 23 декабря. Более десяти детей играли на площади, где строится деревянная горка. Ее верхняя часть обрушилась во время катания — с трехметровой высоты упали несколько детей и получили травмы разной степени тяжести. У двух девочек 10 и 11 лет переломы ног, у мальчика травма позвоночника, семилетняя девочка получила ушибы.

Ранее глава района Елена Егорова рассказала РБК, что пострадали семь человек. Она назвала ответственными за произошедшее администрацию поселка Усть-Абакан.

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Теги
Хакасия Следственный комитет уголовное дело
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