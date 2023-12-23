Семь детей пострадали в результате обрушения горки в Хакасии

В Хакасии семь детей пострадали при обрушении горки

Фото: Прокуратура Республики Хакасия

В поселке Усть-Абакан в Хакасии обвалилась горка, пострадали семеро детей, сообщила РБК глава района Елена Егорова.

Двое пострадавших — 2013 и 2014 годов рождения получили переломы, их госпитализировали в Абаканскую больницу, еще пять детей родители отвезли в травмпункт.

«Это мера ответственности администрации поселковой, поселка Усть-Абаканск. Они устанавливали горку», — рассказала Егорова. По ее словам, верхняя часть горки обрушилась, когда на нее поднялись около 10 человек.

В Калужской области 17 декабря снег с крыши сошел на семилетнего ребенка, который играл во дворе. Скорая прибыла через 14 минут, однако он скончался на месте. Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).