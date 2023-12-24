Хуситы атаковали танкеры в Красном море

Танкеры из Норвегии и Индии подверглись атаке беспилотников в Красном море

Четыре дрона были сбиты американским эсминцем, о пострадавших неизвестно

Два танкера, следующих под флагами Норвегии и Индии, подверглись нападению беспилотников хуситов в Красном море, сообщает пресс-служба Центрального командования Военно-морских сил США (CENTCOM) в соцсети X.

«[23 декабря] примерно в 8 часов вечера (по местному времени) Центральное командование ВМС США получило сообщения от двух кораблей в южной части Красного моря о том, что они подверглись нападению», — говорится в сообщении.

Танкер Blaamanen, идущий под флагом Норвегии и используемый для перевозки химикатов и нефти, доложил, что беспилотник хуситов попытался совершить на него атаку, но промахнулся. Второе судно — танкер Saibaba, принадлежащий Габону и использующийся для перевозки сырой нефти под индийским флагом, — сообщило, что тоже подверглось атаке дрона. В обоих случаях о пострадавших и повреждениях не сообщалось.

В этот момент американский эсминец Laboon патрулировал южную часть Красного моря и сбил четыре дрона, вылетевших из районов, контролируемых хуситами в Йемене. Как отметили в Centcom, в ходе патрулирования Laboon ответил на сигналы бедствия, поступившие от обоих судов, подвергшихся атакам.

Нападения на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и ХАМАС: хуситы заявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям.

США считают, что Иран вовлечен в подготовку нападений йеменских хуситов на суда в Красном море. Как заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон, Тегеран предоставил хуситам необходимые разведывательные данные. The Wall Street Journal писала, что хуситы получают от иранских военизированных формирований не только разведданные, но и оружие — беспилотники и ракеты.