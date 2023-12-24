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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ сообщила об убийстве ответственного за поставки оружия ХАМАС

ЦАХАЛ: ответственный за поставки оружия представитель ХАМАС аль-Атраш убит
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали высокопоставленного представителя палестинской радикальной группировки ХАМАС, ответственного за производство и покупку оружия Хасана аль-Атраша, сообщила пресс-служба армии в X (Twitter).

Аль-Атраша убили в результате совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК), когда он на машине ехал в городе Рафах на юге сектора Газа. В армии отметили, что аль-Атраш организовал контрабандные поставки оружия в регион. Он также принимал участие в контрабанде оружия в Иудею и Самарию — один из семи административных округов Израиля.

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Фото:Erik Marmor / Getty Images

Армия обороны Израиля неоднократно отчитывалась о ликвидации командиров ХАМАС. Так, 2 декабря в результате удара истребителя ЦАХАЛ был убит глава батальона «Шеджайя» Вессам Фархат. По данным израильской разведки, он приказал боевикам входящего в ХАМАС спецподразделения «Нухба» проникнуть в израильский кибуц Нахаль-Оз и атаковать пост ЦАХАЛ.

4 декабря израильские военные убили командира батальона ХАМАС «Шати» Хайтама Хуваджари, который командовал рейдами боевиков в Израиле 7 октября. Под командованием Хуваджари отряды группировки вторглись на территорию южных районов Израиля. Он также обеспечивал безопасность деятельности ХАМАС в больнице Аш-Шифа и «командовал силами ХАМАС, сражавшимися против солдат ЦАХАЛ в районе Шати» на западе города Газа.

Теги
ЦАХАЛ ХАМАС Израиль сектор Газа
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