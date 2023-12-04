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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ отчиталась об убийстве командира одного из батальонов ХАМАС

ЦАХАЛ отчиталась об убийстве командира одного из батальонов ХАМАС в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Израильские военные убили командира батальона «Шати» палестинской группировки ХАМАС, который командовал рейдами боевиков в Израиле в день вторжения 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«По данным ЦАХАЛ и ISA [силы израильского управления по безопасности], истребитель ЦАХАЛ нанес удар и убил Хайтама Хуваджари, командира батальона «Шати» ХАМАС», — говорится в сообщении в телеграм-канале израильской армии.

Как рассказали в ЦАХАЛ, под командованием Хуваджари отряды ХАМАС вторглись на территорию южных районов Израиля 7 октября. Кроме того, руководитель «Шати» также обеспечивал безопасность деятельности ХАМАС в больнице Аш-Шифа и «командовал силами ХАМАС, сражавшимися против солдат ЦАХАЛ в районе Шати» на западе города Газа. Хуваджари также ответственен за проведение «многочисленных террористических актов против израильтян», утверждают израильские военные.

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Армия обороны Израиля неоднократно отчитывалась о ликвидации командиров ХАМАС. Так, 2 декабря в результате удара истребителя ЦАХАЛ был убит глава батальона «Шеджайя» Вессам Фархат. По данным израильской разведки, он приказал боевикам входящего в ХАМАС спецподразделения «Нухба» проникнуть в израильский кибуц Нахаль-Оз и атаковать пост ЦАХАЛ.

Кроме того, Фархат командовал батальоном «Шеджайя» во время операции в 2010 году, в ходе которой погибли шесть солдат ЦАХАЛ. Фархат также был одним из организаторов теракта с применением противотанковой ракеты для удара по гражданскому автобусу в Нахаль-Оз в 2011 году.

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Теги
ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС батальон
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