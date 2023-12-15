В Свердловской области загорелась крыша цеха на промплощадке
На промышленной площадке в Свердловской области произошел пожар, с места происшествия эвакуировали 40 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.
Возгорание произошло на улице Лесной в поселке Бобровский Сысертского городского округа. «По оперативной информации, на площади 1 тыс. кв. м горит кровля производственного цеха. Из здания эвакуированы 40 человек», — сообщили в МЧС.
Информации о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлекли 29 человек и 11 единиц спецтехники.
11 декабря в Москве загорелась кровля главного здания Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка. На крыше горели деревянные конструкции на площади 5 кв. м. Никто не пострадал. Как сообщил телеграм-каналу SHOT источник, горела обшивка вокруг скульптуры на крыше здания. По его информации, там шел ремонт и строители не выключили обогреватель.
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