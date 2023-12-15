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В Свердловской области загорелась крыша цеха на промплощадке

Из-за пожара на промплощадке в Свердловской области эвакуировали 40 человек

На промышленной площадке в Свердловской области произошел пожар, с места происшествия эвакуировали 40 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

Возгорание произошло на улице Лесной в поселке Бобровский Сысертского городского округа. «По оперативной информации, на площади 1 тыс. кв. м горит кровля производственного цеха. Из здания эвакуированы 40 человек», — сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлекли 29 человек и 11 единиц спецтехники.

На центральной улице Нижнего Новгорода загорелось кафе
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Фото:МЧС России

11 декабря в Москве загорелась кровля главного здания Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка. На крыше горели деревянные конструкции на площади 5 кв. м. Никто не пострадал. Как сообщил телеграм-каналу SHOT источник, горела обшивка вокруг скульптуры на крыше здания. По его информации, там шел ремонт и строители не выключили обогреватель.

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Теги
Пожар Свердловская область МЧС эвакуация

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