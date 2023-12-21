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Вильфанд пообещал «мягкую» погоду на католическое Рождество в Москве

Вильфанд пообещал «мягкую» морозную погоду на католическое Рождество в Москве
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Новости Москвы

В Москве в канун католического Рождества 25 декабря ожидается «мягкая» погода с небольшими отрицательными температурами, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура станет отрицательной, но по сравнению со средними значениями она будет выше нормы на 3-4 градуса… очень мягкая погода в Москве», — сказал Вильфанд.

Вильфанд предупредил об аномальной оттепели в Москве до плюс 6 градусов
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

По словам специалиста, в канун католического Рождества в столице ожидается небольшой снег и температура воздуха до минус 4-6 градусов. Днем 25 декабря будет минус 2-4 градуса.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова ранее сообщила РБК, что с 24 декабря в Москве начнется «символическое похолодание»: погода станет более зимней, но все равно теплее климатической нормы. По ее словам, столбики термометров опустятся до минус 6 градусов, а на следующий день, 25 декабря, будет еще холоднее — до минус 8 градусов.

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