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Политика ,  
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Infocielo узнало о плане Милея уволить 7 тыс. госслужащих

Infocielo: президент Аргентины Милей решил уволить 7 тыс. госслужащих

Новый президент Аргентины Хавьер Милей решил уволить перед рождественскими и новогодними праздниками всех госслужащих, которых наняли на работу в 2023 году, сообщило издание Infacielo со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников газеты, правительство готовит указ, который сократит примерно 7 тыс. сотрудников государственного аппарата. Их контракты не будут продлевать.

В проекте говорится, что компетентные органы каждой государственной организации должны «провести исчерпывающее обследование контрактного персонала», которых наняли с 1 января 2023 года. Действие документа распространяется на администрацию президента.

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Политика
Хавьер Милей

Милей подписал указ о начале дерегулирования экономики, который включает в себя более 300 реформ. По словам президента, цель проекта состоит в том, чтобы «демонтировать огромное количество правил», которые остановили рост экономики. Милей предложил отменить законы, регулирующие аренду жилья и поставку товаров в магазины.

В телеобращении Милей предупредил аргентинцев, что экономическая ситуация в стране сперва ухудшится, прежде чем начать улучшаться, но подчеркнул, что «шоковая терапия» — единственный путь.

Хавьер Милей был избран президентом Аргентины по итогам второго тура выборов, состоявшегося 19 ноября 2023 года. Он набрал 55,75% голосов, у его соперника, кандидата от прежнего правительства Серхио Массы, 44,24%.

В ходе предвыборной кампании Милей обещал существенно сократить государственный сектор экономики и правительственные расходы, побороть трехзначную инфляцию, ликвидировать Центральный банк и заменить песо на доллар. Также он намеревался «порвать» с Китаем и Бразилией, отозвать заявку Аргентины в БРИКС и укрепить отношения с США и Израилем. 10 декабря политик принес президентскую присягу.

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Теги
Аргентина госслужащие массовые увольнения Хавьер Милей
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