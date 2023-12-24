Infocielo узнало о плане Милея уволить 7 тыс. госслужащих

Новый президент Аргентины Хавьер Милей решил уволить перед рождественскими и новогодними праздниками всех госслужащих, которых наняли на работу в 2023 году, сообщило издание Infacielo со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников газеты, правительство готовит указ, который сократит примерно 7 тыс. сотрудников государственного аппарата. Их контракты не будут продлевать.

В проекте говорится, что компетентные органы каждой государственной организации должны «провести исчерпывающее обследование контрактного персонала», которых наняли с 1 января 2023 года. Действие документа распространяется на администрацию президента.

Милей подписал указ о начале дерегулирования экономики, который включает в себя более 300 реформ. По словам президента, цель проекта состоит в том, чтобы «демонтировать огромное количество правил», которые остановили рост экономики. Милей предложил отменить законы, регулирующие аренду жилья и поставку товаров в магазины.

В телеобращении Милей предупредил аргентинцев, что экономическая ситуация в стране сперва ухудшится, прежде чем начать улучшаться, но подчеркнул, что «шоковая терапия» — единственный путь.