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Военная операция на Украине ,  
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В Германии предложили поднять подоходный налог ради Украины

В Германии выступили за повышение подоходного налога для помощи Украине
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Военная операция на Украине

Власти Германии могут увеличить подоходный налог в стране, чтобы еще больше поддержать Украину военными поставками, заявила член экономического совета при немецком кабмине Моника Шнитцер в интервью Rheinische Post.

«Особые события требуют особых мер. Ответом на этот вызов могло бы стать надбавка солидарность с Украиной к подоходному налогу на военную помощь», — сказала Шнитцер. По ее словам, это непопулярное решение, однако сейчас пришло лучшее время для подобных мер.

Подоходный налог в Германии составляет от 0% до 45% в зависимости от зарплаты.

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Фото:Omer Messinger / Getty Images

22 декабря Германия передала Украине, в частности, зенитные установки Gepard и более 30 тыс. боеприпасов калибра 35 мм для них, а также десять дронов Vector и свыше 25 тыс. снарядов калибра 40 мм для автоматических гранатометов.

Немецкая сторона в 2023 году направила на военную помощь Украине около €5,4 млрд, в прошлом — €2 млрд. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти Германии приняли в конце апреля 2022 года. По подсчетам Кильского института мировой экономики, к концу октября 2023 года страна передала Украине различную помощь на сумму более €22 млрд, заняв второе место в мире по этому показателю после США.

Россия осуждает военную помощь Украине и требует от западных стран прекратить снабжать украинскую армию. В Кремле заявили, что поставки оружия не помешают Москве добиться своих целей.

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Теги
Германия Украина подоходный налог поставки оружия
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