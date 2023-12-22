Германия передала Украине зенитные установки и снаряды

ВСУ получили немецкие боеприпасы, автомобили и зенитные установки. Общий объем помощи со стороны Германии в этом году превышает €5 млрд, Москва требует прекратить снабжать армию Украины

ЗСУ Gepard (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, сообщается на специальной странице сайта немецкого правительства.

В список вошли:

Три зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard;

30240 боеприпасов 35-мм для Gepard;

Боеприпасы для танков Leopard 2A6;

Десять дронов Vector;

2500 артиллерийских снарядов 155-мм;

25536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов.

Помимо этого, в пакет вошли полуприцепы и тягачи HX81, грузовики Zetros, системы защиты связи AMPS для вертолетов и другое снаряжение.

Немецкая сторона в 2023 году направила на военную помощь Украине около €5,4 млрд, в прошлом — €2 млрд. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля 2022 года. По подсчетам Кильского института мировой экономики, к концу октября страна передала Украине помощь на сумму более €22 млрд, заняв второе место в мире по этому показателю после США.

«Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только [немецкое] общество и его за то, что вы это сделали», — признавал украинский президент Владимир Зеленский.

Российская сторона требует от Запада прекратить снабжать армию Украины и заявляет, что это не мешает Москве добиться своих целей.