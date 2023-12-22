 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Германия передала Украине зенитные установки и снаряды

Германия передала Украине зенитные установки Gepard, грузовики и снаряды
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ получили немецкие боеприпасы, автомобили и зенитные установки. Общий объем помощи со стороны Германии в этом году превышает €5 млрд, Москва требует прекратить снабжать армию Украины
ЗСУ Gepard
ЗСУ Gepard (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, сообщается на специальной странице сайта немецкого правительства.

В список вошли:

  • Три зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard;
  • 30240 боеприпасов 35-мм для Gepard;
  • Боеприпасы для танков Leopard 2A6;
  • Десять дронов Vector;
  • 2500 артиллерийских снарядов 155-мм;
  • 25536 снарядов 40-мм для автоматических гранатометов.

Помимо этого, в пакет вошли полуприцепы и тягачи HX81, грузовики Zetros, системы защиты связи AMPS для вертолетов и другое снаряжение.

Немецкая сторона в 2023 году направила на военную помощь Украине около €5,4 млрд, в прошлом — €2 млрд. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля 2022 года. По подсчетам Кильского института мировой экономики, к концу октября страна передала Украине помощь на сумму более €22 млрд, заняв второе место в мире по этому показателю после США.

Германия отказалась выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ
Политика
Фото:Omer Messinger / Getty Images

«Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только [немецкое] общество и его за то, что вы это сделали», — признавал украинский президент Владимир Зеленский.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Российская сторона требует от Запада прекратить снабжать армию Украины и заявляет, что это не мешает Москве добиться своих целей.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Украина поставки оружия
Материалы по теме
Германия разместит в Литве первую бригаду военных весной 2024 года
Политика
Шольц попросил Орбана выйти за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС
Политика
В бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 17:05
Генсек ООН назвал бессмысленным возвращение к зерновой сделке Политика, 22:20
Германия передала Украине зенитные установки и снаряды Политика, 22:04
Замглавы «Роскосмоса» обвинили в крупном мошенничестве Общество, 21:49
США заблокировали поправку России к резолюции Совбеза ООН по сектору Газа Политика, 21:43
Голдобин повторил рекорд «Спартака» и помог клубу вернуться в лидеры КХЛ Спорт, 21:39
«Аэрофлот» урегулировал спор с лизингодателями еще по 28 самолетам Бизнес, 21:36
Антивоенное граффити Бэнкси украли спустя час после появления Общество, 21:34
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В список иноагентов внесли Баунова, Кураева и создателя «Масяни» Политика, 21:13
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 21:08
В Одессе сработали системы ПВО Политика, 21:07
Крупнейший оператор связи Украины заявил о разрушении 40% инфраструктуры Технологии и медиа, 20:55
Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП из-за обстрела ВСУ Политика, 20:43
Регионы получат более 360 тыс. доз вакцины от кори, краснухи и паротита Общество, 20:35
Кириенко объявил Москву и Владивосток молодежными столицами 2024 года Общество, 20:32