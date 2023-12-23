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Под Ярославлем автомобиль протаранил автобус

Под Ярославлем машина протаранила автобус, пострадали четыре человека

В Рыбинске Ярославской области автомобиль протаранил автобус, частично влетев в салон, сообщили порталу 76.ru в региональном УМВД.

В ДТП пострадали четыре человека, в том числе водитель машины. Девушка, которая ехала за рулем легкового автомобиля марки Volkswagen, по словам очевидцев, была пьяной.

По информации телеграм-канала 112, у всех пострадавших — закрытая черепно-мозговая травма и подозрение на сотрясение мозга.

Прокуратура Рыбинска сообщила, что авария произошла в районе улицы Крестовой. По данным ведомства, управляла легковой машиной 31-летняя местная жительница. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и заместитель городского прокурора Алихан Шапиев.

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23 декабря в районе деревни Филимоново в Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. 20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию. По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате инцидента жертв нет, пострадали два человека.

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ДТП Рыбинск Ярославская область прокуратура
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