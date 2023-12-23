В Ярославской области в ДТП попал автобус со школьниками
В районе деревни Филимоново в Ярославской области опрокинулся автобус со школьниками. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию», — написал Авдеев. По его словам, экскурсионная группа выехала из Струнинского района Владимирской области.
По словам губернатора,причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате инцидента жертв нет, пострадали двое взрослых. Авдеев отметил, что их с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча доставили в ростовскую больницу. Остальные пассажиры продолжили экскурсию на резервном автобусе, однако их ждет повторный осмотр в поликлинике по возвращении обратно, добавил он.
«Мы на связи с коллегами из Ярославской области. Они оперативно подключились к оказанию помощи нашим землякам», — заключил Авдеев.
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