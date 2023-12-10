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Общество ,  
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Каждый пятый россиянин решил сделать себе подарок на Новый год

Опрос SuperJob: каждый пятый россиянин решил сделать себе подарок на Новый год
82% россиян в этом году будут дарить подарки. Чаще всего получателями станут родственники, но порадовать презентами сами себя решили 17% участников опроса — это максимальный уровень с 2018 года
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В этом году россияне будут чаще дарить подарки на Новый год и потратят на это больше денег, чем год назад, следует из опроса сервиса для поиска работы SuperJob (есть у РБК).

82% опрошенных отметили, что будут дарить подарки на Новый год — в прошлом году таких было на 6% меньше. Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на подарки, выросла почти на 14% по сравнению с годом ранее: с 12,5 тыс. руб. до 14,3 тыс.

В опросе приняли участие пять тысяч человек из 680 населенных пунктов по всей России из числа экономически активного населения старше 18 лет. Он проводился 22 ноября — 8 декабря.

Чаще всего получателями подарков станут родственники (72%), любимый человек (36%), друзья (23%). 17% респондентов рассказали, что намерены порадовать сами себя, еще 14% собираются делать подарки коллегам (за период с 2018-го это максимальный уровень в обоих случаях). Никому не будут дарить подарки 12% опрошенных (по сравнению с 2022-м число таких лиц уменьшилось, по остальным категориям наоборот отмечено увеличение).

Мужчины дарят реже, но праздничный бюджет у них практически в полтора раза выше, чем у женщин (16,7 тыс. руб. и 11,6 тыс. руб. соответственно). В возрастных группах самую большую сумму на подарки закладывают люди от 35 до 44 лет (14,6 тыс. руб.), наименьшую — молодежь до 24 лет (12,1 тыс. руб.).

Больше всего потратить на подарки собираются жители Москвы (в среднем 18 тыс. руб.), Красноярска (17,2 тыс. руб.), Ростова-на-Дону (16,5 тыс. руб.), меньше всего — новосибирцы (13,2 тыс. руб.) и казанцы (13,3 тыс. руб.). В выборку попали только жители городов-миллионников.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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В ноябре аналитики SuperJob выяснили, что в этом году компании чаще решили дарить подарки своим сотрудникам и их детям: таких организаций стало на 6% больше, чем год назад, и на 13% больше, чем в 2020-м, когда делать подарки фирмы планировали реже всего.

Для клиентов и партнеров сюрпризы готовит каждая третья фирма (32%), в прошлом году об этом сообщили почти такая же доля опрошенных — 31%. Однако в предыдущие годы одаривать клиентов хотели больше компаний: 48% в 2019-м, 40% в 2020-м и 45% в 2021-м.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Новый Год подарки новогодние подарки

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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