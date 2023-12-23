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Власти Дагестана вручили российские паспорта 45 беженцам из Палестины, сообщило региональное МВД.

«Сегодня официальный документ получили 45 человек. Это позволит им трудоустроиться, получать соответствующие льготы и выплаты», — говорится в публикации. В ведомстве добавили, что в ближайшее время вопрос правового статуса решится в отношении еще 63 человек, приехавших из Палестины.

В ноябре республиканские власти сообщили, что готовы разместить беженцев из Палестины. Для этого они подготовили места для размещения до 200 человек в санатории «Леззет» и гостиничном комплексе «Дельфин». Позднее, 25 ноября, в Дагестан прибыла первая группа беженцев из сектора Газа. Сейчас на территории республики находятся около 150 беженцев.