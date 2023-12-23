Власти Дагестана вручили российские паспорта 45 беженцам из Палестины
Власти Дагестана вручили российские паспорта 45 беженцам из Палестины, сообщило региональное МВД.
«Сегодня официальный документ получили 45 человек. Это позволит им трудоустроиться, получать соответствующие льготы и выплаты», — говорится в публикации. В ведомстве добавили, что в ближайшее время вопрос правового статуса решится в отношении еще 63 человек, приехавших из Палестины.
В ноябре республиканские власти сообщили, что готовы разместить беженцев из Палестины. Для этого они подготовили места для размещения до 200 человек в санатории «Леззет» и гостиничном комплексе «Дельфин». Позднее, 25 ноября, в Дагестан прибыла первая группа беженцев из сектора Газа. Сейчас на территории республики находятся около 150 беженцев.