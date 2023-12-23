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Новый год 2024 ,  
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Путин не поздравит с Новым годом представителей недружественных стран

Песков: Путин не будет поздравлять с Новым годом власти недружественных стран
Сюжет
Новый год 2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом руководителей недружественных стран, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет», — сказал он.

В России перечень недружественных стран появился в 2021 году после массовых высылок российских дипломатов западными странами. В начале марта 2022 года правительство составило еще один перечень государств, совершающих недружественные действия по отношению к России, российских юридических и физических лиц.

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Политика
Владимир Путин

Путин традиционно перед Новым годом направляет поздравления лидерам зарубежных стран. Например, в 2021 году их получили 70 нынешних и бывших глав государств, за исключением украинского президента Владимира Зеленского и его грузинской коллеги Саломе Зурабишвили.

Ранее Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми. В конце прошлого декабря, отвечая на вопрос, как он будет отмечать Новый год, глава государства сказал, что постарается встретить праздник в кругу близких. «Посмотрю выступление президента», — добавил он.

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Владимир Путин

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