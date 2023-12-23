«Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты

Борис Надеждин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Съезд партии «Гражданская инициатива» выдвинул кандидатом в президенты мундепа из Долгопрудного Бориса Надеждина, сообщается в телеграм-канале политика.

Теперь Надеждину нужно собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку — столько необходимо кандидату от партии, которая не представлена в Госдуме.

Выборы президента назначены на 17 марта, голосование продлится в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

Съезд «Единой России» поддержал выдвижение действующего президента Владимира Путина, он занимает эту должность четвертый срок. ЛДПР выдвинула председателя партии Леонида Слуцкого, а КПРФ — депутата Николая Харитонова. «Справедливая Россия — За правду» решила поддержать Путина, «Новые люди» определятся со своим кандидатом на съезде 24 декабря.

На последних президентских выборах в 2018 году кандидатом, выдвинутым «Гражданской инициативой», была журналист Ксения Собчак, она набрала 1,68% голосов.