Ликсутов заявил о рекордном числе поездок на метро и МЦК по картам банков

Пассажиры столичного транспорта за сентябрь 2023 года совершили более 28 млн поездок с оплатой по банковской карте в метро и на МЦК, что стало для Москвы абсолютным рекордом. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в Telegram-канале столичного Дептранса.

По словам вице-мэра, достичь таких показателей помогла массовая установка современных турникетов на входе на станции метро и МЦК. «Новое оборудование срабатывает более чем в два раза быстрее, а при оплате с помощью биометрии — в три раза», — подчеркнул Ликсутов.

В начале 2023 года в московском метро и на МЦК было заменено почти 4 тыс. турникетов. Если пару лет назад в вестибюлях станций было по одному-два турникета, принимающих к оплате банковские карты, то сейчас это могут делать все устройства. Новое оборудование, по заверениям главы Дептранса, имеет считыватель QR-кода, что позволит в будущем запустить оплату по Системе быстрых платежей.