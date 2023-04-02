Ликсутов оценил итоги десяти лет работы транспортной карты «Тройка»

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В воскресенье, 2 апреля, исполняется десять лет с момента запуска карты«Тройка». За это время ее охват распространился далеко за пределы столичного региона, а сама транспортная карта получила несколько международных наград, рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Уже в первую неделю со дня запуска было продано 200 тыс. карт, а через десять месяцев — 1 млн. По темпам роста популярности карта обогнала мировые аналоги. Благодаря «Тройке» и нашей билетной системе мы практически полностью избавились от очередей в кассы метро», — подчеркнул Ликсутов.

По словам чиновника, сейчас «Тройка» работает более чем в 25 регионах России, а «удобство билетной системы два года подряд признавали на международных конкурсах». Речь идет об отраслевой премии Transport Ticketing Global, где «Тройка» получала первое место в номинации «Лучшая «умная» билетная система» в 2020 и 2021 годах.

Также Ликсутов отметил, что в Москве нет и не будет дефицита транспортных карт, поскольку в мае 2022 года департамент транспорта по задаче, поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным, полностью перевел «Тройку» на российский чип — без потери функционала. Напротив, в перспективе планируется внедрение новых современных решений для пассажиров.