 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

КПРФ выдвинула Харитонова кандидатом в президенты России

Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом в президенты России
Сюжет
Выборы президента России
Николай Харитонов
Николай Харитонов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Съезд КПРФ поддержал выдвижение депутата Николая Харитонова кандидатом от партии на выборах президента в 2024 году, передает корреспондент РБК.

За него проголосовали 175 человек, еще шесть высказались против. Сам Харитонов, комментируя свое выдвижение, сказал, что волнуется как живой нормальный человек. «Наша главная задача — донести нашу программу до избирателей», — отметил он.

Отвечая на вопрос РБК, будет ли он критиковать президента Путина в ходе предвыборной кампании, Харитонов заявил: «За что? Он отвечает за свой цикл работы, я за свой. Я не из тех людей, чтобы критиковать коллегу. Я прекрасно понимаю, насколько тяжела ноша быть президентом России».

Накануне, 22 декабря, пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду выдвинуть Харитонова, сообщили два источника РБК в партии. За политика, по словам собеседников, проголосовали единогласно. Ранее, 20 декабря, его выдвижение поддержал президиум ЦК.

Пленум ЦК рекомендовал коммунистам выдвинуть в президенты Харитонова
Политика
Николай Харитонов

Николаю Харитонову 75 лет. Он уже участвовал в президентских выборах в 2004 году. Тогда ему удалось получить 13,69%. По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, у Харитонова есть «редкие качества» и он заслуженно получит поддержку однопартийцев.

Зюганов баллотировался в президенты четыре раза — в 1996-м — тогда он вышел во второй тур, но проиграл Борису Ельцину, а также в 2000, 2008 и 2012 годах, на последних набрал 17,1%. По словам одного из партийных собеседников РБК, в президентских выборах 2024 года Зюганов не хочет участвовать из-за опасения набрать меньше голосов, чем Павел Грудинин, который в 2018 году получил 11,77%, и Харитонов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Выборы президента пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по состоянию на 23 декабря число претендентов на выдвижение кандидатами составило 29 человек. О намерении участвовать в выборах объявил действующий президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвертый срок.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
выборы президента Николай Харитонов КПРФ
Материалы по теме
Пленум ЦК рекомендовал коммунистам выдвинуть в президенты Харитонова
Политика
Коммунисты посоветовали своему кандидату в президенты убедить женщин
Политика
Московские коммунисты рекомендовали Зюганова и Левченко на выборы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
В Хакасии семь детей пострадали при обрушении горки Общество, 16:02
Топ-5 проблем в организации закупок по видам бизнеса РБК и Industrial Market, 15:52
Экс-чемпион Европы по боксу среди юношей погиб в ДТП в Краснодарском крае Спорт, 15:51
В ВСУ предсказали тотальную мобилизацию украинцев и переговоры с Россией Политика, 15:34
КПРФ выдвинула Харитонова кандидатом в президенты России Политика, 15:33
Певца Иракли не пустили в Молдавию Общество, 15:23
Умер композитор Мурад Кажлаев Общество, 15:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона-камикадзе Политика, 15:08
Большунов выиграл 11-ю гонку подряд на Кубке России Спорт, 15:06
Зеленский ввел санкции против Блаватника и крымских компаний Политика, 15:02
Евгения Медведева назвала правильным свое решение завершить карьеру Спорт, 14:53
Явлинский отказался от выдвижения в президенты Политика, 14:51
Российские военные отразили 16 атак ВСУ Политика, 14:43
Мэр Лондона передумал по поводу передачи Украине сданных в утиль машин Политика, 14:35