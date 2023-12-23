КПРФ выдвинула Харитонова кандидатом в президенты России

Николай Харитонов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Съезд КПРФ поддержал выдвижение депутата Николая Харитонова кандидатом от партии на выборах президента в 2024 году, передает корреспондент РБК.

За него проголосовали 175 человек, еще шесть высказались против. Сам Харитонов, комментируя свое выдвижение, сказал, что волнуется как живой нормальный человек. «Наша главная задача — донести нашу программу до избирателей», — отметил он.

Отвечая на вопрос РБК, будет ли он критиковать президента Путина в ходе предвыборной кампании, Харитонов заявил: «За что? Он отвечает за свой цикл работы, я за свой. Я не из тех людей, чтобы критиковать коллегу. Я прекрасно понимаю, насколько тяжела ноша быть президентом России».

Накануне, 22 декабря, пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду выдвинуть Харитонова, сообщили два источника РБК в партии. За политика, по словам собеседников, проголосовали единогласно. Ранее, 20 декабря, его выдвижение поддержал президиум ЦК.

Николаю Харитонову 75 лет. Он уже участвовал в президентских выборах в 2004 году. Тогда ему удалось получить 13,69%. По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, у Харитонова есть «редкие качества» и он заслуженно получит поддержку однопартийцев.

Зюганов баллотировался в президенты четыре раза — в 1996-м — тогда он вышел во второй тур, но проиграл Борису Ельцину, а также в 2000, 2008 и 2012 годах, на последних набрал 17,1%. По словам одного из партийных собеседников РБК, в президентских выборах 2024 года Зюганов не хочет участвовать из-за опасения набрать меньше голосов, чем Павел Грудинин, который в 2018 году получил 11,77%, и Харитонов.

Выборы президента пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по состоянию на 23 декабря число претендентов на выдвижение кандидатами составило 29 человек. О намерении участвовать в выборах объявил действующий президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвертый срок.