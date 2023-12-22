Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП из-за обстрела ВСУ

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В Белгородской области под обстрелом со стороны Украины оказалось село Теребрено Краснояружского района, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты села Теребрено и поселка Задорожный. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток», — написал он.

Село Теребрено находится примерно в 2,5 км от границы с Украиной.

Днем 17 декабря Гладков сообщил, что Теребрено подверглось обстрелу, а на его границе идет «стрелковый бой». По предварительным данным, повреждения получили линии электропередачи в нескольких селах. Позднее он уточнил, что повреждения получили также линии газоснабжения, их работу уже восстановили. Из-за повреждения ЛЭП тогда без света остались жители Теребрено и села Староселье.