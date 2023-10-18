Вирусологи оценили прогнозы тройной эпидемии вирусов в этом сезоне

Вирусолог Альтштейн: в этом году заметную летальность вызовут три типа вируса

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Вероятность возникновения в этом респираторном сезоне тройной эпидемии гриппа, коронавируса и респираторных вирусов оценили опрошенные РБК специалисты. Они сошлись во мнении, что симптомы заболевания во всех трех случаях выглядят очень похоже и лечатся эти болезни в большинстве случаев «примерно одинаково».

«Сказать, что в этом сезоне ожидается что-то необычное, плохое — нельзя», — отметил в разговоре с РБК российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, сейчас ничего «сверхособенного» не происходит.

Респираторные заболевания нарастают регулярно каждый год в осенне-зимний и зимне-весенний сезоны, рассказал вирусолог. Он добавил, что «базовый уровень заболеваемости» в такие периоды — это 70 случаев на 10 тыс. человек.

Среди основных вирусов, которые будут проявляться в этом сезоне и могут вызвать «заметную летальность», Альтштейн назвал вирусы гриппа, коронавирус SARS-CoV-2 и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Профессор отметил, что существуют также и другие вирусы, которые «дают простудные заболевания, почти не сопровождающиеся летальностью», в частности риновирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы и другие.

По словам Альтштейна, коронавирусная пандемия еще не прошла, но идет на резкое снижение. Сейчас в мире заражаются COVID-19 примерно 20–30 тыс. человек в день, из них в России около 1,5–2 тыс. человек, пояснил вирусолог.

«Есть основания полагать, что значительного подъема коронавирусной заболеваемости уже не будет», — считает он.

В период сезонного подъема респираторной заболеваемости врачи могут столкнуться с трудностями при постановке точного диагноза, поскольку отличить грипп от РСВ без лабораторных исследований «не всегда возможно», а анализы на COVID проводятся значительно реже, уточнил профессор.

При этом точная диагностика не имеет особого значения, так как специфического лечения практически нет, отметил Альтштейн. «Все эти болезни лечатся примерно одинаково с учетом симптомов, и поэтому чего-то страшного тут не следует ожидать», — резюмировал он.

Об этом же рассказал РБК главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. По его словам, симптомы коронавируса «после почти трех лет его эволюции на людях» практически совпадают с симптомами гриппа и других острых респираторных заболеваний.

Сейчас в больницах не проводят тесты, а «просто лечат», добавил он.

По словам Чумакова, лечение для всех сезонных респираторных заболеваний идентично. Эти заболевания представляют опасность в основном для пожилых и «ослабленных» людей, страдающих хроническими заболеваниями, подчеркнул эксперт.

Чумаков отметил также, что медики готовы к вспышке вирусов в этом сезоне даже при «значительном повышении» числа заболевших.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко заявила, что ученые ожидают тройную эпидемию — сезонных вирусов, вируса гриппа и коронавируса — в текущем сезоне.

«Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно», — отметила она.

Эсауленко отметила, что вирусные заболевания могут привести к тяжелым последствиям, в частности к бактериальным инфекциям и обострению хронических болезней.