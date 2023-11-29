На Украине блогера и журналистку Витязеву приговорили к 11 годам тюрьмы

Галицкий районный суд Львова заочно приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества российского журналиста и блогера Юлию Витязеву (настоящее имя — Юлия Лозанова), следует из карточки суда. Журналистку признали виновной в «информационном сотрудничестве с Россией», а также в «оправдании ввода российских войск на Украину».

В материалах суда отмечается, что в 2020 году Витязева стала совладелицей компании NewsFront, которая является «источником дезинформации и пропаганды». В апреле 2021 года США ввели санкции против издания из-за подозрения в сотрудничестве с российскими спецслужбами. С начала военной операции России на Украине, говорится в постановлении, она публично поддерживала действия российской стороны через «все доступные ей медиаплощадки».

Витязева является уроженкой Одессы, в 2015 году она переехала в Москву, а в 2020 году получила российское гражданство. Телеграм-канал блогера насчитывает свыше 77 тыс. подписчиков. Сама Витязева не прокомментировала решение суда.